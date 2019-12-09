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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:48
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 2 копійки. Євро знизилося в купівлі на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки.
Долар 23,94/23,97
Євро 26,37/26,40
Рубль 0,3714/0,3720
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,96/23,99 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,36/26,38. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3729/0,3735.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:34
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 1 копійку, у продажу — 2 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 6 копійок, у продажу — на 5 копійок.
Долар 23,93/23,95
Євро 26,43/26,45
Рубль 0,3720/0,3727
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,9400-23,9700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,3746-26,4053 грн/євро, торги по рублю – 0,3714-0,3720 грн/рубль.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 10:58
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу не змінився. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 1 копійку.
Долар 23,94/23,96
Євро 26,52/26,54
Рубль 0,3728/0,3733
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,94/23,96 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,53/26,55. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3727/0,3734.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:30
До закриття міжбанку американський долар скинув 6 копійок у купівлі і в продажу. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 2 копійки.
Долар 23,88/23,90
Євро 26,50/26,52
Рубль 0,3736/0,3741
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,9400-23,9600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,5207-26,5404 грн/євро, торги по рублю – 0,3728-0,3733 грн/рубль.
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Додано: Чет 05 гру, 2019 10:41
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 3 копійки. Євро знизилося в купівлі на 8 копійок, а в продажу на 7 копійок.
Долар 23,85/23,87
Євро 26,42/26,45
Рубль 0,3735/0,3742
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,88/23,90 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,50/26,52. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3736/0,3741.
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Додано: Чет 05 гру, 2019 18:15
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 3 копійки. Євро знизилося в купівлі на 8 копійок, у продажу на 7 копійок.
Долар 23,82/23,85
Євро 26,44/26,47
Рубль 0,3731/0,3739
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,8500-23,8700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,4281-26,4503 грн/євро, торги по рублю – 0,3735-0,3742 грн/рубль.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 10:54
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 12 копійок. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 12 копійок.
Долар 23,70/23,73
Євро 26,32/26,35
Рубль 0,3716/0,3725
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,8250-23,8500 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,4481-26,4735 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3731-0,3739.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 10:59
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 2 копійки. Євро знизилося в купівлі і в продажу 1 копійку.
Долар 23,68/23,70
Євро 26,20/26,22
Рубль 0,3715/0,3720
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,70/23,72 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,21/26,23. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3723/0,3728.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 17:33
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і на продажу подорожчав на 2 копійки, євро — на 4 копійки.
Долар 23,70/23,72
Євро 6,24/26,26
Рубль 0,3723/0,3727
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,6800-23,7000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,2066-26,2264 грн/євро, торги по рублю – 0,3715-0,3720 грн/рубль.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 10:50
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 3 копійки, а в продажу на 2 копійки. Євро знизилося в купівлі на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки.
Долар 23,67/23,70
Євро 26,20/26,23
Рубль 0,3720/0,3729
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,70/23,72 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,24/26,26. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3723/0,3727.
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