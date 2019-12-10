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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 524525526527
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:37

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 7 копійок, у продажу — на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі на 5 копійок, у продажу — на 4 копійки.

Долар 23,60/23,64
Євро 26,15/26,19
Рубль 0,3710/0,3720

Відкрилися торги по долара в діапазоні 23,6700-23,7000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,2026-26,2335 грн/євро, торги по рублю – 0,3720-0,3729 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:14

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі не змінився, а в продажу подешевшав на 2 копійки. Євро не змінилося в купівлі та подешевшало в продажу на 1 копійку.

Долар 23,60/23,62
Євро 26,15/26,18
Рубль 0,3713/0,3719

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,60/23,64 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,15/26,19. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3710/0,3720.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:40

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 6 копійок, у продажу на 5 копійок. Євро скинуло в купівлі і в продажу 4 копійки.

Долар 23,54/23,57
Євро 26,11/26,14
Рубль 0,3703/0,3710

Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,6050-23,6250 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,1582-26,1891 грн/євро, торги по рублю – 0,3713-0,3719 грн/рубль.
Ірина_
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