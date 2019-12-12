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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2019 17:37
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 7 копійок, у продажу — на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі на 5 копійок, у продажу — на 4 копійки.
Долар 23,60/23,64
Євро 26,15/26,19
Рубль 0,3710/0,3720
Відкрилися торги по долара в діапазоні 23,6700-23,7000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,2026-26,2335 грн/євро, торги по рублю – 0,3720-0,3729 грн/рубль.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:14
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі не змінився, а в продажу подешевшав на 2 копійки. Євро не змінилося в купівлі та подешевшало в продажу на 1 копійку.
Долар 23,60/23,62
Євро 26,15/26,18
Рубль 0,3713/0,3719
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,60/23,64 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,15/26,19. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3710/0,3720.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:40
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 6 копійок, у продажу на 5 копійок. Євро скинуло в купівлі і в продажу 4 копійки.
Долар 23,54/23,57
Євро 26,11/26,14
Рубль 0,3703/0,3710
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,6050-23,6250 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,1582-26,1891 грн/євро, торги по рублю – 0,3713-0,3719 грн/рубль.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:00
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 4 копійки, у продажу — на 3 копійки. Євро додало 14 копійок і в купівлі, і в продажу.
Долар 23,58/23,60
Євро 26,26/26,28
Рубль 0,3727/0,3734
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,5400-23,5700 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,1105-26,1414 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3703-0,3710.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:50
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 3 копійки, у продажу — 4 копійки. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі і на 7 — у продажу.
Долар 23,54/23,57
Євро 26,18/26,21
Рубль 0,3743/0,3752
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,5800-23,6000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,2610-26,2833 грн/євро, торги по рублю – 0,3727-0,3734 грн/рубль.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:49
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 4 копійки, в продажу — на 3 копійки. Євро додало 6 копійок в купівлі і в продажу 8 копійок.
Долар 23,50/23,53
Євро 26,24/26,27
Рубль 0,3758/0,3765
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,54/23,57 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,18/26,21. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3743/0,3752.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:35
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 2 копійки, у продажу — на 4 копійки. Євро скинуло 6 копійок у купівлі і 8 копійок у продажу.
Долар 23,48/23,49
Євро 26,18/26,19
Рубль 0,3743/0,3746
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,5000-23,5300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,2471-26,2783 грн/євро, торги по рублю – 0,3758-0,3765 грн/рубль.
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