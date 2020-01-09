|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:04
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро не змінилося в купівлі, а в продажу подорожчало на 2 копійки.
Долар 23,23/23,25
Євро 25,76/25,78
Рубль 0,3760/0,3764
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,2450-23,2550 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 25,7601-25,7688 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3749-0,3755.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1457
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:33
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 22 копійки, у продажу — на 28 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 24 копійки, у продажу — на 31 копійку.
Долар 23,45/23,53
Євро 26,00/26,09
Рубль 0,3767/0,3784
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,2300-23,2500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 25,7643-25,7842 грн/євро, торги по рублю – 0,3760-0,3764 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1457
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:06
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 17 копійок, у продажу — на 12 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 29 копійок, у продажу — на 23 копійки.
Долар 23,62/23,65
Євро 26,29/26,32
Рубль 0,3806/0,3812
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,4500-23,5300 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,0083-26,0947. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3767-0,3784.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1457
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:17
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 12 копійок, у продажу — на 14 копійок. Євро в купівлі подорожчало на 20 копійок, у продажу — на 22 копійки.
Долар 23,74/23,79
Євро 26,49/26,54
Рубль 0,3821/0,3830
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,6200-23,6500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,2914-26,3224 грн/євро, торги по рублю – 0,3806-0,3812 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1457
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2019 00:24
перед новым годом курс поднялся на 2 грн!
-
nedbaev_v
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:56
уже доллар опять проседает- какие же перспективы?
-
wikandr
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 10:57
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 10 копійок, в продажу — на 10 копійок. Євро додало у купівлі і в продажу — 9 копійок.
Долар 24,07/24,10
Євро 26,75/26,78
Рубль 0,3932/0,3941
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,97/24,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,66/26,69. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3882/0,3892.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1457
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 17:38
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу додав 2 копійки, а євро — 1 копійку.
Долар 24,09/24,12
Євро 26,76/26,79
Рубль 0,3933/0,3941
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,0700-24,1000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,7538-26,7847 грн/євро, торги по рублю – 0,3932-0,3941 грн/рубль
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1457
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро знизилося в купівлі на 2 копійки, в продажу — на 1 копійку.
Долар 24,08/24,12
Євро 26,74/26,78
Рубль 0,3925/0,3933
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,09/24,12 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,76/26,79. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3933/0,3941
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1457
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:36
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 15 копійок, у продажу — на 17 копійок. Євро знизилося в купівлі на 18 копійок, у продажу — на 20 копійок.
Долар 23,93/23,95
Євро 26,56/26,58
Рубль 0,3907/0,3912
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,0800-24,1200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,7456-26,7876 грн/євро, торги по рублю – 0,3925-0,3933 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1457
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|