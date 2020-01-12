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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:30

ааа, 24,92
plex4657
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:31

24,92??? Чи це помилка?
vidplatavorogam
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:33

Мінфінк каже 23.92
tyvoniuk_ba17
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:38

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 7 копійок, а в продажу на 8 копійок. Євро подешевшало на 1 копійку в купівлі та подорожчало на 13 копійок на продажу.

Долар 23,88/23,92
Євро 26,55/26,71
Рубль 0,3917/0,3919

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,95/24,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,56/26,58. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3907/0,3912.
Ірина_
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  #<1 ... 527528529530
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