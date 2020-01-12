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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:30
ааа, 24,92
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:31
24,92??? Чи це помилка?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:33
Мінфінк каже 23.92
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 7 копійок, а в продажу на 8 копійок. Євро подешевшало на 1 копійку в купівлі та подорожчало на 13 копійок на продажу.
Долар 23,88/23,92
Євро 26,55/26,71
Рубль 0,3917/0,3919
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,95/24,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,56/26,58. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3907/0,3912.
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