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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:38
Міжбанк відкриття
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 7 копійок, а в продажу на 8 копійок. Євро подешевшало на 1 копійку в купівлі та подорожчало на 13 копійок на продажу.
Долар 23,88/23,92
Євро 26,55/26,71
Рубль 0,3917/0,3919
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,95/24,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,56/26,58. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3907/0,3912.
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:27
@wikandr перспектива падіння виробництва і відповідно зарплат тих, хто працює на цих виробництвах. Також на певний час подешевшають імпортні товари. Нацбанк встановив систему, яка автоматично випускає ракети, які збивають інфляцію...
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