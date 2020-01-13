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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:38
Міжбанк відкриття
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 7 копійок, а в продажу на 8 копійок. Євро подешевшало на 1 копійку в купівлі та подорожчало на 13 копійок на продажу.
Долар 23,88/23,92
Євро 26,55/26,71
Рубль 0,3917/0,3919
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,95/24,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,56/26,58. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3907/0,3912.
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:27
@wikandr перспектива падіння виробництва і відповідно зарплат тих, хто працює на цих виробництвах. Також на певний час подешевшають імпортні товари. Нацбанк встановив систему, яка автоматично випускає ракети, які збивають інфляцію...
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:36
Міжбанк закриття
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 17 копійок, у продажу — на 18 копійок. Євро додало 19 копійок у купівлі і 9 копійок у продажу.
Долар 24,05/24,10
Євро 26,74/26,80
Рубль 0,3919/0,3928
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,8800-23,9200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,5593-26,7160 грн/євро, торги по рублю – 0,3917-0,3919 грн/рубль.
Додано: Вів 14 січ, 2020 07:12
Ну от, свята закінчились і починається плавне подорожчання перед посівною. Попередні показники в 28 мало ймовірно що подолає, але нижче 25 точно не буде. Взагалі дивує чому НБУ не скупив всю зелень в листопаді-грудні, не потрібно було допускати таке здешевіння валюти, краще б скупили зайву пропозицію на ринку і борги віддали, а не допустили таку значну волатильність і як результат нестабільні прогнози і очікування від населення.
Додано: Вів 14 січ, 2020 07:23
Добавлю, задача НБУ - прогноз в довготривалій перспективі ринкозваженного курсу та утримання його на зазначенному рівні за рахунок резервів. І якщо на протязі року ці самі резерви поповняться не більше а ніж на 10% і не зменшаться, отже стратегія обрана вірно. При цьому має враховуватись розрахунок по зовнішнім і внутрішнім зобовязанням. Інфляція ж і подібні фактори на стратегію роботи НБУ не впливають, тому як є похідними від його політики.
Додано: Вів 14 січ, 2020 07:37
И по поводу АвтоЗАЗ. при***, верните назад Lanos и мелитопольский двигатель 1.4i. Надо продавать то, что хорошо зарекомендовало себя на рынке и работать над новыми концептами, а не тырить чужие и при том не оправданные идеи, да еще у кого, у китайцев)), которые сами стырили и переделали на свой лад, грубо говоря из говна сделали еще большее г***о, позорища!
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