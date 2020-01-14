|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:38
Міжбанк відкриття
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 7 копійок, а в продажу на 8 копійок. Євро подешевшало на 1 копійку в купівлі та подорожчало на 13 копійок на продажу.
Долар 23,88/23,92
Євро 26,55/26,71
Рубль 0,3917/0,3919
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,95/24,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,56/26,58. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3907/0,3912.
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:27
@wikandr перспектива падіння виробництва і відповідно зарплат тих, хто працює на цих виробництвах. Також на певний час подешевшають імпортні товари. Нацбанк встановив систему, яка автоматично випускає ракети, які збивають інфляцію...
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:36
Міжбанк закриття
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 17 копійок, у продажу — на 18 копійок. Євро додало 19 копійок у купівлі і 9 копійок у продажу.
Долар 24,05/24,10
Євро 26,74/26,80
Рубль 0,3919/0,3928
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,8800-23,9200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,5593-26,7160 грн/євро, торги по рублю – 0,3917-0,3919 грн/рубль.
Додано: Вів 14 січ, 2020 07:12
Ну от, свята закінчились і починається плавне подорожчання перед посівною. Попередні показники в 28 мало ймовірно що подолає, але нижче 25 точно не буде. Взагалі дивує чому НБУ не скупив всю зелень в листопаді-грудні, не потрібно було допускати таке здешевіння валюти, краще б скупили зайву пропозицію на ринку і борги віддали, а не допустили таку значну волатильність і як результат нестабільні прогнози і очікування від населення.
Додано: Вів 14 січ, 2020 07:23
Добавлю, задача НБУ - прогноз в довготривалій перспективі ринкозваженного курсу та утримання його на зазначенному рівні за рахунок резервів. І якщо на протязі року ці самі резерви поповняться не більше а ніж на 10% і не зменшаться, отже стратегія обрана вірно. При цьому має враховуватись розрахунок по зовнішнім і внутрішнім зобовязанням. Інфляція ж і подібні фактори на стратегію роботи НБУ не впливають, тому як є похідними від його політики.
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:14
Міжбанк відкриття
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 6 копійок, а в продажу на 7 копійок. Євро подешевшало на 2 копійки в купівлі і на 3 копійки в продажу.
Долар 23,99/24,03
Євро 26,72/26,77
Рубль 0,3904/0,3915
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,05/24,10 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,74/26,80. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3919/0,3928.
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:33
Міжбанк закриття
До закриття міжбанку американський долар у купівлі знизився на 2 копійки, у продажу — на 3 копійки. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі і на 8 копійок у продажу.
Долар 23,97/24,00
Євро 26,65/26,69
Рубль 0,3906/0,3912
Відкрилися торги по долара в діапазоні 23,9900-24,0300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,7296-26,7718 грн/євро, торги по рублю – 0,3904-0,3915 грн/рубль.
Зараз переглядають цей форум: centurionus, tta757 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|