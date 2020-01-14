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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:45
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу знизився на 2 копійки. Євро не змінилося в купівлі та подешевшало на 1 копійку в продажу.
Долар 23,95/23,98
Євро 26,65/26,68
Рубль 0,3899/0,3905
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,97/24,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,65/26,69. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3906/0,3912.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 17:34
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 8 копійок, у продажу — на 7 копійок. Євро додало в купівлі і в продажу 14 копійок.
Долар 24,03/24,05
Євро 26,79/26,82
Рубль 0,3909/0,3915
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,9500-23,9800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,6515-26,6825 грн/євро, торги по рублю – 0,3899-0,3905 грн/рубль.
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Ірина_
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