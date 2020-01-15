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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 528529530531
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:45

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу знизився на 2 копійки. Євро не змінилося в купівлі та подешевшало на 1 копійку в продажу.

Долар 23,95/23,98
Євро 26,65/26,68
Рубль 0,3899/0,3905

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,97/24,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,65/26,69. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3906/0,3912.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:34

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 8 копійок, у продажу — на 7 копійок. Євро додало в купівлі і в продажу 14 копійок.

Долар 24,03/24,05
Євро 26,79/26,82
Рубль 0,3909/0,3915

Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,9500-23,9800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,6515-26,6825 грн/євро, торги по рублю – 0,3899-0,3905 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:39

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 5 копійок, а в продажу на 7 копійок. Євро підвищилося в купівлі і в продажу на 6 копійок.

Долар 24,08/24,12
Євро 26,85/26,88
Рубль 0,3911/0,3919

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,03/24,05 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,79/26,82. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3909/0,3915.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:43

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 9 копійок, у продажу на 7 копійок. Євро підвищилося в купівлі і в продажу на 8 копійок.

Долар 24,17/24,19
Євро 26,93/26,96
Рубль 0,3919/0,3925

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,0800-24,1200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,8516-26,8865 грн/євро, торги по рублю – 0,3911-0,3919 грн/рубль.
Ірина_
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