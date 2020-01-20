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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:45
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу знизився на 2 копійки. Євро не змінилося в купівлі та подешевшало на 1 копійку в продажу.
Долар 23,95/23,98
Євро 26,65/26,68
Рубль 0,3899/0,3905
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 23,97/24,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,65/26,69. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3906/0,3912.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 17:34
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 8 копійок, у продажу — на 7 копійок. Євро додало в купівлі і в продажу 14 копійок.
Долар 24,03/24,05
Євро 26,79/26,82
Рубль 0,3909/0,3915
Відкрилися торги по долару в діапазоні 23,9500-23,9800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,6515-26,6825 грн/євро, торги по рублю – 0,3899-0,3905 грн/рубль.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 10:39
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 5 копійок, а в продажу на 7 копійок. Євро підвищилося в купівлі і в продажу на 6 копійок.
Долар 24,08/24,12
Євро 26,85/26,88
Рубль 0,3911/0,3919
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,03/24,05 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,79/26,82. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3909/0,3915.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:43
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 9 копійок, у продажу на 7 копійок. Євро підвищилося в купівлі і в продажу на 8 копійок.
Долар 24,17/24,19
Євро 26,93/26,96
Рубль 0,3919/0,3925
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,0800-24,1200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,8516-26,8865 грн/євро, торги по рублю – 0,3911-0,3919 грн/рубль.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:50
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 5 копійок, а в продажу на 3 копійки. Євро знизилося в купівлі на 7 копійок і в продажу на 6 копійок.
Долар 24,12/24,16
Євро 26,86/26,90
Рубль 0,3923/0,3931
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,17/24,19 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,93/26,96. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3919/0,3925.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:42
До закриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 15 копійок, у продажу на 14 копійок. Євро додало 7 копійок у купівлі і в продажу.
Долар 24,27/24,30
Євро 26,93/26,97
Рубль 0,3946/0,3955
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,1200-24,1600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,8600-26,9021 грн/євро, торги по рублю – 0,3923-0,3931 грн/рубль.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:39
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 6 копійок, а в продажу на 7 копійок. Євро підвищилося в купівлі і в продажу на 6 копійок.
Долар 24,33/24,37
Євро 26,99/27,03
Рубль 0,3955/0,3963
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,27/24,30 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,93/26,97. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3946/0,3955.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:50
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 7 копійок. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 5 копійок.
Долар 24,23/24,27
Євро 26,88/26,92
Рубль 0,3914/0,3925
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,30/24,34 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,93/26,97. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3947/0,3955.
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