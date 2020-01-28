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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:37
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 17 копійок. Євро додало в купівлі 16 копійок, у продажу — 13 копійок.
Долар 24,41/24,45
Євро 27,03/27,07
Рубль 0,3938/0,3946
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,2400-24,2800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,8724-26,9143 грн/євро, торги по рублю – 0,3919-0,3927 грн/рубль.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:48
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 8 копійок. Євро додало в купівлі та продажу 12 копійок.
Долар 24,49/24,53
Євро 27,15/27,19
Рубль 0,3952/0,3960
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,41/24,45 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,03/27,07. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3938/0,3946.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 17:39
До закриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 22 копійки, у продажу — на 23 копійки. Євро скинуло 29 копійок у купівлі і 30 копійок у продажу.
Долар 24,27/24,30
Євро 26,86/26,89
Рубль 0,3915/0,3924
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,4900-24,5300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,1500-27,1964 грн/євро, торги по рублю – 0,3952-0,3960 грн/рубль.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:52
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки. Євро знизилося в купівлі на 9 копійок, а в продажу на 7 копійок.
Долар 24,23/24,27
Євро 26,77/26,82
Рубль 0,3918/0,3929
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,27/24,30 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,86/26,89. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3915/0,3924.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:31
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 21 копійку. Євро додало 18 копійок у купівлі і 17 копійок у продажу.
Долар 24,44/24,48
Євро 26,95/26,99
Рубль 0,3948/0,3959
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,2300-24,2700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,7789-26,8207 грн/євро, торги по рублю – 0,3918-0,3929 грн/рубль.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:50
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 5 копійок. Євро підвищилося в купівлі і в продажу 7 копійок.
Долар 24,49/24,53
Євро 27,02/27,06
Рубль 0,3918/0,3926
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,44/24,48 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,95/26,99. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3948/0,3959.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:37
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 8 копійок. Євро додало в купівлі 4 копійки, у продажу — 5 копійок.
Долар 24,57/24,61
Євро 27,06/27,11
Рубль 0,3908/0,3916
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,4900-24,5300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,0222-27,0639 грн/євро, торги по рублю – 0,3918-0,3926 грн/рубль.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:45
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 4 копійки. Євро підвищилося в купівлі і в продажу на 5 копійок.
Долар 24,61/24,65
Євро 27,11/27,15
Рубль 0,3916/0,3924
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,57/24,61 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,06/27,11. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3908/0,3916.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:07
Щось не то з графіком. 24.61+0.04=24.65, а не 24.75...
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:50
До закриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 13 копійок, у продажу - на 12 копійок. Євро додало в покупці 11 копійок, у продажу - 10 копійок.
Долар 24,74/24,77
Євро 27,22/27,25
Рубль 0,3952/0,3961
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,6100-24,6500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,1128-27,1544 грн/євро, торги по рублю - 0,3916-0,3924 грн/рубль.
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