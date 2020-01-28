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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:41

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки. Євро підвищилося в купівлі і продажу на 5 копійок.

Долар 24,78/24,81
Євро 27,27/27,30
Рубль 0,3969/0,3975

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,74/24,77 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,22/27,25. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3952/0,3961.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:38

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 10 копійок, євро — на 9 копійок.

Долар 24,88/24,91
Євро 27,36/27,39
Рубль 0,3962/0,3968

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,7800-24,8100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,2703-27,3009 грн/євро, торги по рублю – 0,3969-0,3975 грн/рубль.
Ірина_
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  #<1 ... 530531532533
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