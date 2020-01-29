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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:41
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки. Євро підвищилося в купівлі і продажу на 5 копійок.
Долар 24,78/24,81
Євро 27,27/27,30
Рубль 0,3969/0,3975
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,74/24,77 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,22/27,25. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3952/0,3961.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 17:38
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 10 копійок, євро — на 9 копійок.
Долар 24,88/24,91
Євро 27,36/27,39
Рубль 0,3962/0,3968
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,7800-24,8100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,2703-27,3009 грн/євро, торги по рублю – 0,3969-0,3975 грн/рубль.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 10:46
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 8 копійок. Євро підвищилося в купівлі і в продажу на 12 копійок.
Долар 24,96/24,99
Євро 27,48/27,51
Рубль 0,3956/0,3962
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,88/24,91 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,36/27,39. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3962/0,3968.
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