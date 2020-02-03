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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:41

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки. Євро підвищилося в купівлі і продажу на 5 копійок.

Долар 24,78/24,81
Євро 27,27/27,30
Рубль 0,3969/0,3975

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,74/24,77 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,22/27,25. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3952/0,3961.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:38

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 10 копійок, євро — на 9 копійок.

Долар 24,88/24,91
Євро 27,36/27,39
Рубль 0,3962/0,3968

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,7800-24,8100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,2703-27,3009 грн/євро, торги по рублю – 0,3969-0,3975 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:46

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 8 копійок. Євро підвищилося в купівлі і в продажу на 12 копійок.

Долар 24,96/24,99
Євро 27,48/27,51
Рубль 0,3956/0,3962

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,88/24,91 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,36/27,39. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3962/0,3968.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:29

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 10 копійок, у продажу — 9 копійок. Євро подешевшало на 7 копійок, у продажу — на 6 копійок.

Долар 24,86/24,90
Євро 27,41/27,45
Рубль 0,3930/0,3938

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,9600-24,9900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,4809-27,5114 грн/євро, торги по рублю – 0,3956-0,3962 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:01

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 6 копійок. Євро підвищилося в купівлі і в продажу на 6 копійок.

Долар 24,92/24,96
Євро 27,47/27,51
Рубль 0,3948/0,3956

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,86/24,90 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,41/27,45. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3930/0,3938.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:34

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 10 копійок, у продажу — на 9 копійок. Євро додало в купівлі 21 копійку, у продажу — 20 копійок.

Долар 25,02/25,05
Євро 27,68/27,71
Рубль 0,3919/0,3924

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,9200-24,9600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,4767-27,5184 грн/євро, торги по рублю – 0,3948-0,3956 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:43

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 7 копійок. Євро підвищилося в покупці на 8 копійок, а в продажу на 10 копійок.

Долар 25,05/25,12
Євро 27,76/27,81
Рубль 0,3927/0,3936

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,02/25,05 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,68/27,71. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3919/0,3924.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:34

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 7 копійок, у продажу — 11 копійок. Євро подешевшало на 17 копійок у купівлі і на 18 копійок у продажу.

Долар 24,98/25,01
Євро 27,59/27,63
Рубль 0,3922/0,3932

Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,0500-25,1200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,7650-27,8178 грн/євро, торги по рублю – 0,3927-0,3936 грн/рубль
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