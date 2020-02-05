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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:43
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро не змінилося в купівлі і продажу.
Долар 24,79/24,83
Євро 27,36/27,40
Рубль 0,3921/0,3928
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,78/24,81 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,36/27,40. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3924/0,3931.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:33
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 13 копійок, у продажу на 14 копійок. Євро скинуло 23 копійки в купівлі і 24 копійки в продажу.
Долар 24,66/24,69
Євро 27,13/27,16
Рубль 0,3924/0,3931
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,7900-24,8300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,3607-27,4023 грн/євро, торги по рублю – 0,3921-0,3928 грн/рубль.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:37
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 5 копійок, а в продажу на 4 копійки. Євро знизилося в купівлі на 6 копійок, а в продажу на 4 копійки.
Долар 24,61/24,65
Євро 27,07/27,12
Рубль 0,3916/0,3924
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,66/24,69 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,13/27,16. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3924/0,3931.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:33
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 4 копійки, у продажу — на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі на 6 копійок, у продажу-на 9 копійок.
Долар 24,57/24,59
Євро 27,01/27,03
Рубль 0,3879/0,3884
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,6100-24,6500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,0783-27,1223 грн/євро, торги по рублю – 0,3916-0,3924 грн/рубль.
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