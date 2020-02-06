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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 531532533534
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:43

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро не змінилося в купівлі і продажу.

Долар 24,79/24,83
Євро 27,36/27,40
Рубль 0,3921/0,3928

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,78/24,81 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,36/27,40. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3924/0,3931.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:33

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 13 копійок, у продажу на 14 копійок. Євро скинуло 23 копійки в купівлі і 24 копійки в продажу.

Долар 24,66/24,69
Євро 27,13/27,16
Рубль 0,3924/0,3931

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,7900-24,8300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,3607-27,4023 грн/євро, торги по рублю – 0,3921-0,3928 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:37

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 5 копійок, а в продажу на 4 копійки. Євро знизилося в купівлі на 6 копійок, а в продажу на 4 копійки.

Долар 24,61/24,65
Євро 27,07/27,12
Рубль 0,3916/0,3924

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,66/24,69 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,13/27,16. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3924/0,3931.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:33

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 4 копійки, у продажу — на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі на 6 копійок, у продажу-на 9 копійок.

Долар 24,57/24,59
Євро 27,01/27,03
Рубль 0,3879/0,3884

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,6100-24,6500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,0783-27,1223 грн/євро, торги по рублю – 0,3916-0,3924 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:37

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 7 копійок, у продажу — на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі на 14 копійок, у продажу на 13 копійок.

Долар 24,50/24,53
Євро 26,87/26,90
Рубль 0,3854/0,3860

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,5700-24,5900 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,0147-27,0317. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3879-0,3884.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:39

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку ні американський долар, ні євро за день не змінилися в ціні.

Долар 24,50/24,53
Євро 26,87/26,90
Рубль 0,3817/0,3823

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,5000-24,5300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,8716-26,9020 грн/євро, торги по рублю – 0,3854-0,3860 грн/рубль.
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