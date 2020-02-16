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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 532533534535
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:09

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 1 копійку, а в продажу на 3 копійки. Євро знизилося в покупці на 3 копійки, а в продажу на 5 копійок.

Долар 24,47/24,49
Євро 26,70/26,72
Рубль 0,3887/0,3891

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,48/24,52 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,735/26,77. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3861/0,3868.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:35

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро додало 1 копійку і в купівлі, і в продажу.

Долар 24,50/24,52
Євро 26,71/26,73
Рубль 0,3884/0,3889

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,4750-24,4950 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,7071-26,7289 грн/євро, торги по рублю – 0,3887-0,3891 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:39

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 4 копійки, а в продажу на 5 копійок. Євро знизилося в купівлі на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку.

Долар 24,54/24,57
Євро 26,69/26,72
Рубль 0,3855/0,3864

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,50/24,52 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,71/26,73. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3884/0,3889.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:47

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 10 копійок, у продажу 11 копійок. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 17 копійок.

Долар 24,44/24,46
Євро 26,52/26,55
Рубль 0,3850/0,3855

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,5400-24,5700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,6921-26,7223 грн/євро, торги по рублю – 0,3855-0,3864 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:47

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці не змінився, а в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро знизилося в купівлі на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки.

Долар 24,46/24,49
Євро 26,51/26,54
Рубль 0,3864/0,3871

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,46/24,48 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,55/26,57. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3849/0,3854.
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