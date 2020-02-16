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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:09
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 1 копійку, а в продажу на 3 копійки. Євро знизилося в покупці на 3 копійки, а в продажу на 5 копійок.
Долар 24,47/24,49
Євро 26,70/26,72
Рубль 0,3887/0,3891
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,48/24,52 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,735/26,77. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3861/0,3868.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:35
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро додало 1 копійку і в купівлі, і в продажу.
Долар 24,50/24,52
Євро 26,71/26,73
Рубль 0,3884/0,3889
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,4750-24,4950 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,7071-26,7289 грн/євро, торги по рублю – 0,3887-0,3891 грн/рубль.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 10:39
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 4 копійки, а в продажу на 5 копійок. Євро знизилося в купівлі на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку.
Долар 24,54/24,57
Євро 26,69/26,72
Рубль 0,3855/0,3864
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,50/24,52 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,71/26,73. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3884/0,3889.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:47
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 10 копійок, у продажу 11 копійок. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 17 копійок.
Долар 24,44/24,46
Євро 26,52/26,55
Рубль 0,3850/0,3855
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,5400-24,5700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,6921-26,7223 грн/євро, торги по рублю – 0,3855-0,3864 грн/рубль.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:47
До відкриття міжбанку американський долар в покупці не змінився, а в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро знизилося в купівлі на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки.
Долар 24,46/24,49
Євро 26,51/26,54
Рубль 0,3864/0,3871
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,46/24,48 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,55/26,57. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3849/0,3854.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:28
17 февраля, 13:26 - Раздел "Архив данных по дням"
покупка - 24,4316 / продажа - 24,4002
Можно продать доллары и купить еще больше долларов.
Как такое вообще возможно?
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i_san_sanych
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:11
Шановний i_san_sanych
, ймовірно, це були технічні причини. Дякуємо за сигнал.
Наразі проблему не виявлено.
Якщо повториться, прохання написати на info@mail.finance.ua
З пов. Ірина
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