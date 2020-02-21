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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:43
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку. Євро знизилося в купівлі на 8 копійок, а в продажу на 7 копійок.
Долар 24,42/24,45
Євро 26,35/26,38
Рубль 0,3796/0,3802
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,44/24,46 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,43/26,45. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3827/0,3832.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:29
До закриття міжбанку американський долар у купівлі зріс на 3 копійки, у продажу — на 2 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 14 копійок, у продажу — на 13 копійок.
Долар 24,45/24,47
Євро 26,49/26,51
Рубль 0,3792/0,3797
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,4200-24,4500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,3589-26,3888 грн/євро, торги по рублю – 0,3796-0,3802 грн/рубль.
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Ірина_
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- Подякували: 926 раз.
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