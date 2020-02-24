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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 533534535536
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:43

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку. Євро знизилося в купівлі на 8 копійок, а в продажу на 7 копійок.

Долар 24,42/24,45
Євро 26,35/26,38
Рубль 0,3796/0,3802

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,44/24,46 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,43/26,45. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3827/0,3832.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:29

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі зріс на 3 копійки, у продажу — на 2 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 14 копійок, у продажу — на 13 копійок.

Долар 24,45/24,47
Євро 26,49/26,51
Рубль 0,3792/0,3797

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,4200-24,4500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,3589-26,3888 грн/євро, торги по рублю – 0,3796-0,3802 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:40

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро знизилося нв купівлі на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки.

Долар 24,46/24,49
Євро 26,45/26,48
Рубль 0,3774/0,3782

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,45/24,47 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,49/26,51. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3792/0,3797.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:27

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро додало 11 копійок у купівлі і 12 копійок у продажу.

Долар 24,49/24,52
Євро 26,57/26,59
Рубль 0,3737/0,3743

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,4600-24,4900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,4559-26,4883 грн/євро, торги по рублю – 0,3774-0,3782 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:40

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро додало в купівлі і в продажу 2 копійки.

Долар 24,50/24,53
Євро 26,59/26,61
Рубль 0,3768/0,3774

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,49/24,52 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,57/26,59. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3737/0,3743.
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