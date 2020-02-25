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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:43
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку. Євро знизилося в купівлі на 8 копійок, а в продажу на 7 копійок.
Долар 24,42/24,45
Євро 26,35/26,38
Рубль 0,3796/0,3802
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,44/24,46 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,43/26,45. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3827/0,3832.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:29
До закриття міжбанку американський долар у купівлі зріс на 3 копійки, у продажу — на 2 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 14 копійок, у продажу — на 13 копійок.
Долар 24,45/24,47
Євро 26,49/26,51
Рубль 0,3792/0,3797
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,4200-24,4500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,3589-26,3888 грн/євро, торги по рублю – 0,3796-0,3802 грн/рубль.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 10:40
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро знизилося нв купівлі на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки.
Долар 24,46/24,49
Євро 26,45/26,48
Рубль 0,3774/0,3782
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,45/24,47 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,49/26,51. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3792/0,3797.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:27
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро додало 11 копійок у купівлі і 12 копійок у продажу.
Долар 24,49/24,52
Євро 26,57/26,59
Рубль 0,3737/0,3743
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,4600-24,4900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,4559-26,4883 грн/євро, торги по рублю – 0,3774-0,3782 грн/рубль.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:40
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро додало в купівлі і в продажу 2 копійки.
Долар 24,50/24,53
Євро 26,59/26,61
Рубль 0,3768/0,3774
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,49/24,52 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,57/26,59. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3737/0,3743.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:27
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 4 копійки, у продажу — на 3 копійки. Євро скинуло в купівлі 1 копійку, а в продажу не змінилося.
Долар 24,54/24,56
Євро 26,58/26,61
Рубль 0,3764/0,3769
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,5050-24,5300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,5952-26,6199 грн/євро, торги по рублю – 0,3768-0,3774 грн/рубль.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:32
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 9 копійок. Євро не змінилося в купівлі і в продажу.
Долар 24,63/24,65
Євро 26,58/26,61
Рубль 0,3764/0,3769
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,54/24,56 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 26,58/26,61. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3764/0,3769.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:37
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 4 копійки. Євро зросло на 12 копійок у купівлі і на 11 копійок у продажу.
Долар 24,59/24,61
Євро 26,70/26,72
Рубль 0,3769/0,3775
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,6300-24,6500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 26,5890-26,6107 грн/євро, торги по рублю – 0,3764-0,3769 грн/рубль.
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