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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:45
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 2 копійки, а в продажу не змінився. Євро підвищилося на 8 копійок в купівлі і на 11 копійок в продажу.
Долар 24,68/24,72
Євро 27,72/27,77
Рубль 0,3654/0,3662
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,70/24,72 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,64/27,66. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3684/0,3691.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:56
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 30 копійок, у продажу — на 29 копійок. Євро зросло на 62 копійки в купівлі і на 61 копійку в продажу.
Долар 24,98/25,01
Євро 28,34/28,38
Рубль 0,3654/0,3660
Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,6800-24,7200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,7279-27,7729 грн/євро, торги по рублю – 0,3654-0,3662 грн/рубль
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:43
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі підскочив на 27 копійок, а в продажу на 28 копійок. Євро підвищилося на 40 копійок в купівлі і на 41 копійку в продажу.
Долар 25,25/25,29
Євро 28,74/28,79
Рубль 0,3506/0,3514
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,98/25,01 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,34/28,38. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3654/0,3660.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:38
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 12 копійок. Євро підвищилося на 10 копійок в купівлі і на 9 копійок в продажу.
Долар 25,37/25,41
Євро 28,84/28,88
Рубль 0,3526/0,3533
Нагадаємо, 6 березня торги завершилися в діапазоні 24,98/25,01 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 28,34/28,38 грн/євро, торги по рублю – 0,3654/0,3660 грн/руб.
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