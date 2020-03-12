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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 535536537538
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:45

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 2 копійки, а в продажу не змінився. Євро підвищилося на 8 копійок в купівлі і на 11 копійок в продажу.

Долар 24,68/24,72
Євро 27,72/27,77
Рубль 0,3654/0,3662

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,70/24,72 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 27,64/27,66. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3684/0,3691.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:56

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 30 копійок, у продажу — на 29 копійок. Євро зросло на 62 копійки в купівлі і на 61 копійку в продажу.

Долар 24,98/25,01
Євро 28,34/28,38
Рубль 0,3654/0,3660

Відкрилися торги по долару в діапазоні 24,6800-24,7200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 27,7279-27,7729 грн/євро, торги по рублю – 0,3654-0,3662 грн/рубль
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:43

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі підскочив на 27 копійок, а в продажу на 28 копійок. Євро підвищилося на 40 копійок в купівлі і на 41 копійку в продажу.

Долар 25,25/25,29
Євро 28,74/28,79
Рубль 0,3506/0,3514

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 24,98/25,01 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,34/28,38. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3654/0,3660.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:38

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 12 копійок. Євро підвищилося на 10 копійок в купівлі і на 9 копійок в продажу.

Долар 25,37/25,41
Євро 28,84/28,88
Рубль 0,3526/0,3533

Нагадаємо, 6 березня торги завершилися в діапазоні 24,98/25,01 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 28,34/28,38 грн/євро, торги по рублю – 0,3654/0,3660 грн/руб.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:57

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі підскочив на 16 копійок, а в продажу на 14 копійок. Євро підвищилося на 8 копійок в купівлі і на 6 копійок в продажу.

Долар 25,53/25,55
Євро 28,92/28,94
Рубль 0,3574/0,3579

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,37/25,41 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,84/28,88. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3526/0,3533.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:48

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 19 копійок, а в продажу на 20 копійок. Євро підвищилося на 16 копійок в купівлі і на 8 копійок в продажу.

Долар 25,72/25,75
Євро 29,08/29,12
Рубль 0,3552/0,3558

Нагадаємо, 10 березня торги завершилися в діапазоні 25,37/25,41 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 28,84/28,88 грн/євро, торги по рублю – 0,3526/0,3533 грн/руб.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:47

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі підскочив на 8 копійок, а в продажу на 9 копійок. Євро підвищилося на 9 копійок в купівлі і на 10 копійок в продажу.

Долар 25,80/25,84
Євро 29,17/29,22
Рубль 0,3478/0,3486

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,72/25,75 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,08/29,12. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3552/0,3558.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:48

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі підскочив на 19 копійок, у продажу — 17 копійок. Євро втратило 22 копійки в купівлі і 24 копійки у продажу.

Долар 25,99/26,01
Євро 28,95/28,98
Рубль 0,3468/0,3474

Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,8000-25,8400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,1798-29,2250 грн/євро, торги по рублю – 0,3478-0,3486 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:59

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу зріс на 9 копійок. Євро підвищилося на 10 копійок вкупівлі і на 19 копійок в продажу.

Долар 26,08/26,10
Євро 29,15/29,17
Рубль 0,3573/0,3578

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,99/26,01 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,95/28,98. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3468/0,3474.
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