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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:45
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і продажу підскочив на 19 копійок. Євро підвищилося на 39 копійок в купівлі і в продажу.
Долар 26,38/26,41
Євро 29,47/29,50
Рубль 0,3557/0,3563
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,19/26,2200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,08/29,11. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3583/0,3589.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:40
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 30 копійок, у продажу — на 31 копійку. Євро зросло на 15 копійок у купівлі і на 16 копійок у продажу.
Долар 26,68/26,72
Євро 29,62/29,66
Рубль 0,3591/0,3599
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3800-26,4100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,4770-29,5078 грн/євро, торги по рублю – 0,3557-0,3563 грн/рубль.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:48
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 30 копійок, а в продажу зріс на 29 копійок. Євро підвищилося на 43 копійки в купівлі і на 42 копійки в продажу.
Долар 26,98/27,01
Євро 30,05/30,08
Рубль 0,3666/0,3672
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,68/26,72 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,62/29,66. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3591/0,3599.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:39
До закриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 3 копійки, у продажу — на 14 копійок. Євро подешевшало: в купівлі на 42 копійки, у продажу — на 30 копійок.
Долар 27,01/27,15
Євро 29,63/29,78
Рубль 0,3596/0,3616
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9800-27,0100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,0557-30,0864 грн/євро, торги по рублю – 0,3666-0,3672 грн/рубль.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:39
До відкриття міжбанку американський долар в покупці не змінився, а в продажу подешевшав на 9 копійок. Євро знизилося на 1 копійку в купівлі і на 11 у продажу.
Долар 27,01/27,06
Євро 29,62/29,67
Рубль 0,3473/0,3482
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,01/27,15 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,63/29,78. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3596/0,3616.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:55
До закриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 36 копійок, у продажу — на 35 копійок. Євро додало 13 копійок у купівлі і 12 копійок у продажу.
Долар 27,37/27,41
Євро 29,75/29,79
Рубль 0,3428/0,3436
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0100-27,0600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,6218-29,6767 грн/євро, торги по рублю – 0,3473-0,3482 грн/рубль.
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