RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:52

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 8 копійок, а в продажу на 9 копійок. Євро знизилося в покупці на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки.

Долар 27,84/27,90
Євро 30,09/30,15
Рубль 0,3585/0,3594

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,92/27,99 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,12/30,19. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3550/0,3562.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 14.09.13
Подякував: 315 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:58

Re: Межбанк - актуальная информация

Скажіть будь ласка.

Чи є у вас можливість прогнозування курсу? Хочаб на 3 місяці наперед...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5645
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 538539540541
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igneus, lestat, tk86, Игорь Алексеевич і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3030)
25.03.2020 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.