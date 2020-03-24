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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:52
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 8 копійок, а в продажу на 9 копійок. Євро знизилося в покупці на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки.
Долар 27,84/27,90
Євро 30,09/30,15
Рубль 0,3585/0,3594
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,92/27,99 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,12/30,19. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3550/0,3562.
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Ірина_
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:58
Скажіть будь ласка.
Чи є у вас можливість прогнозування курсу? Хочаб на 3 місяці наперед...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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