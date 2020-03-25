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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:52
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 8 копійок, а в продажу на 9 копійок. Євро знизилося в покупці на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки.
Долар 27,84/27,90
Євро 30,09/30,15
Рубль 0,3585/0,3594
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,92/27,99 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,12/30,19. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3550/0,3562.
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Ірина_
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:58
Скажіть будь ласка.
Чи є у вас можливість прогнозування курсу? Хочаб на 3 місяці наперед...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:45
Investor_K У нас все настільки непередбачуване, що навіть на тиждень ніхто не спрогнозує. Може бути, що вийде президент і скаже: "
Відбулось чудо!", - і долар подешевшає на 2 гривні за день. Може обіцяти економічний прорив, а гривня обвалиться, як це було у найгарячіші моменти війни.
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tk86
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:57
Investor_K написав:
Чи є у вас можливість прогнозування курсу? Хочаб на 3 місяці наперед
Можливість є, питання в іншому - наскільки цей прогноз буде актуальним
tk86 написав:
У нас все настільки непередбачуване, що навіть на тиждень ніхто не спрогнозує.
Абсолютно підтримую!
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Ірина_
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Додано: Сер 25 бер, 2020 17:35
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 15 копійок. Євро також подорожчало на 15 копійок як у купівлі, так і в продажу.
Долар 27,99/28,05
Євро 30,24/30,30
Рубль 0,3529/0,3539
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8400-27,9000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,0922-30,1571 грн/євро, торги по рублю – 0,3585-0,3594 грн/рубль.
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Ірина_
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