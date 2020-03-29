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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:52
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 8 копійок, а в продажу на 9 копійок. Євро знизилося в покупці на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки.
Долар 27,84/27,90
Євро 30,09/30,15
Рубль 0,3585/0,3594
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,92/27,99 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,12/30,19. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3550/0,3562.
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Ірина_
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:58
Скажіть будь ласка.
Чи є у вас можливість прогнозування курсу? Хочаб на 3 місяці наперед...
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:45
Investor_K У нас все настільки непередбачуване, що навіть на тиждень ніхто не спрогнозує. Може бути, що вийде президент і скаже: "
Відбулось чудо!", - і долар подешевшає на 2 гривні за день. Може обіцяти економічний прорив, а гривня обвалиться, як це було у найгарячіші моменти війни.
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tk86
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:57
Investor_K написав:
Чи є у вас можливість прогнозування курсу? Хочаб на 3 місяці наперед
Можливість є, питання в іншому - наскільки цей прогноз буде актуальним
tk86 написав:
У нас все настільки непередбачуване, що навіть на тиждень ніхто не спрогнозує.
Абсолютно підтримую!
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Ірина_
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Додано: Сер 25 бер, 2020 18:35
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 15 копійок. Євро також подорожчало на 15 копійок як у купівлі, так і в продажу.
Долар 27,99/28,05
Євро 30,24/30,30
Рубль 0,3529/0,3539
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8400-27,9000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,0922-30,1571 грн/євро, торги по рублю – 0,3585-0,3594 грн/рубль.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:51
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 6 копійок. Євро підскочило в купівлі і в продажу на 41 копійку.
Долар 28,05/28,11
Євро 30,65/30,71
Рубль 0,3562/0,3571
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,99/28,05 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,24/30,30. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3529/0,3539.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:32
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 14 копійок, у продажу — на 11 копійок. Євро підскочило в купівлі на 29 копійок, у продажу — на 26 копійок.
Долар 28,19/28,22
Євро 30,94/30,97
Рубль 0,3639/0,3645
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0500-28,1100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6502-30,7129 грн/євро, торги по рублю – 0,3562-0,3571 грн/рубль.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:32
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 6 копійок. Євро підскочило в купівлі і продажу на 18 копійок.
Долар 28,25/28,28
Євро 31,12/31,15
Рубль 0,3635/0,3641
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1900-28,2200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,9441-30,9770 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3639-0,3645.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:35
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 19 копійок, у продажу — 16 копійок. Євро подешевшало в купівлі на 24 копійки, у продажу — на 21 копійку
Долар 28,06/28,12
Євро 30,88/30,94
Рубль 0,3542/0,3552
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2500-28,2800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,1230-31,1560 грн/євро, торги по рублю – 0,3635-0,3641 грн/рубль.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:01
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро підскочило в покупці на 17 копійок, а в продажу на 20 копійок.
Долар 28,07/28,15
Євро 28,07/28,15
Рубль 0,3506/0,3519
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,06/28,12 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,88/30,94. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3542/0,3552.
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