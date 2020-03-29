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Межбанк - актуальная
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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 539540541542>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:52

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 8 копійок, а в продажу на 9 копійок. Євро знизилося в покупці на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки.

Долар 27,84/27,90
Євро 30,09/30,15
Рубль 0,3585/0,3594

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,92/27,99 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,12/30,19. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3550/0,3562.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:58

Re: Межбанк - актуальная информация

Скажіть будь ласка.

Чи є у вас можливість прогнозування курсу? Хочаб на 3 місяці наперед...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:45

Investor_K У нас все настільки непередбачуване, що навіть на тиждень ніхто не спрогнозує. Може бути, що вийде президент і скаже: "
Відбулось чудо!", - і долар подешевшає на 2 гривні за день. Може обіцяти економічний прорив, а гривня обвалиться, як це було у найгарячіші моменти війни.
tk86
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:57

Re: Межбанк - актуальная информация

  Investor_K написав:Чи є у вас можливість прогнозування курсу? Хочаб на 3 місяці наперед

Можливість є, питання в іншому - наскільки цей прогноз буде актуальним

  tk86 написав:У нас все настільки непередбачуване, що навіть на тиждень ніхто не спрогнозує.

Абсолютно підтримую!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:35

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 15 копійок. Євро також подорожчало на 15 копійок як у купівлі, так і в продажу.

Долар 27,99/28,05
Євро 30,24/30,30
Рубль 0,3529/0,3539

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8400-27,9000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,0922-30,1571 грн/євро, торги по рублю – 0,3585-0,3594 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:51

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 6 копійок. Євро підскочило в купівлі і в продажу на 41 копійку.

Долар 28,05/28,11
Євро 30,65/30,71
Рубль 0,3562/0,3571

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,99/28,05 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,24/30,30. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3529/0,3539.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:32

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 14 копійок, у продажу — на 11 копійок. Євро підскочило в купівлі на 29 копійок, у продажу — на 26 копійок.

Долар 28,19/28,22
Євро 30,94/30,97
Рубль 0,3639/0,3645

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0500-28,1100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6502-30,7129 грн/євро, торги по рублю – 0,3562-0,3571 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:32

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 6 копійок. Євро підскочило в купівлі і продажу на 18 копійок.

Долар 28,25/28,28
Євро 31,12/31,15
Рубль 0,3635/0,3641

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1900-28,2200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,9441-30,9770 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3639-0,3645.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:35

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 19 копійок, у продажу — 16 копійок. Євро подешевшало в купівлі на 24 копійки, у продажу — на 21 копійку

Долар 28,06/28,12
Євро 30,88/30,94
Рубль 0,3542/0,3552

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2500-28,2800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,1230-31,1560 грн/євро, торги по рублю – 0,3635-0,3641 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:01

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро підскочило в покупці на 17 копійок, а в продажу на 20 копійок.

Долар 28,07/28,15
Євро 28,07/28,15
Рубль 0,3506/0,3519

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,06/28,12 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,88/30,94. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3542/0,3552.
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