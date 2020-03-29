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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 539540541542
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:55

Ірина_, евро скока-скока? :)
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 539540541542
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