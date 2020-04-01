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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 539540541542
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:55

Ірина_, евро скока-скока? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 18:55

clientage дякую, виправила!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 18:59

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 1 копійку, а в продажу подешевшав на 2 копійки. Євро скинуло в купівлі 8 копійок, а в продажу — 9 копійок.

Долар 28,08/28,13
Євро 30,97/31,03
Рубль 0,3515/0,3524

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0700-28,1500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,0566-31,1451 грн/євро, торги по рублю – 0,3506-0,3519 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 11:10

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 12 копійок, а в продажу на 10 копійок. Євро знизилося в купівлі на 32 копійки, а в продажу на 30 копійок.

Долар 27,86/27,93
Євро 30,65/30,73
Рубль 0,3509/0,3522

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,08/28,13 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,97/31,03. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3515/0,3524.
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 17:46

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 29 копійок, у продажу на 30 копійок. Євро скинуло в купівлі 45 копійок, у продажу 46 копійок.

Долар 27,57/27,63
Євро 30,20/30,27
Рубль 0,3502/0,3513

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8600-27,9300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6571-30,7313 грн/євро, торги по рублю – 0,3509-0,3522 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 10:48

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 26 копійок, а в продажу на 25 копійок. Євро підвищилося в покупці на 38 копійок, а в продажу на 37 копійок.

Долар 27,83/27,88
Євро 30,58/30,64
Рубль 0,3521/0,3531

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,57/27,63 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,20/30,27. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3502/0,3513.
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 17:34

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу скинув 19 копійок. Євро подешевшало на 37 копійок у купівлі і на 38 копійок у продажу.

Долар 27,64/27,69
Євро 30,21/30,26
Рубль 0,3505/0,3514

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8300-27,8800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,5879-30,6401 грн/євро, торги по рублю – 0,3521-0,3531 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 10:45

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 5 копійок. Євро підвищилося в купівлі на 4 копійки, а в продажу на 7 копійок.

Долар 27,67/27,74
Євро 30,25/30,33
Рубль 0,3567/0,3579

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,64/27,69 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,21/30,26. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3505/0,3514.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:49

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 25 копійок, у продажу — на 26 копійок. Євро скинуло 50 копійок у купівлі і 52 копійки в продажу.

Долар 27,42/27,48
Євро 29,75/29,81
Рубль 0,3467/0,3477

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6700-27,7400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,2599-30,3364 грн/євро, торги по рублю – 0,3567-0,3579 грн/рубль.
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