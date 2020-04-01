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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 18:55
clientage дякую, виправила!
Додано: Пон 30 бер, 2020 18:59
Міжбанк закриття
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 1 копійку, а в продажу подешевшав на 2 копійки. Євро скинуло в купівлі 8 копійок, а в продажу — 9 копійок.
Долар 28,08/28,13
Євро 30,97/31,03
Рубль 0,3515/0,3524
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0700-28,1500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,0566-31,1451 грн/євро, торги по рублю – 0,3506-0,3519 грн/рубль.
Додано: Вів 31 бер, 2020 11:10
Міжбанк відкриття
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 12 копійок, а в продажу на 10 копійок. Євро знизилося в купівлі на 32 копійки, а в продажу на 30 копійок.
Долар 27,86/27,93
Євро 30,65/30,73
Рубль 0,3509/0,3522
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,08/28,13 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,97/31,03. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3515/0,3524.
Додано: Вів 31 бер, 2020 17:46
Міжбанк закриття
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 29 копійок, у продажу на 30 копійок. Євро скинуло в купівлі 45 копійок, у продажу 46 копійок.
Долар 27,57/27,63
Євро 30,20/30,27
Рубль 0,3502/0,3513
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8600-27,9300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6571-30,7313 грн/євро, торги по рублю – 0,3509-0,3522 грн/рубль.
Додано: Сер 01 кві, 2020 10:48
Міжбанк відкриття
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 26 копійок, а в продажу на 25 копійок. Євро підвищилося в покупці на 38 копійок, а в продажу на 37 копійок.
Долар 27,83/27,88
Євро 30,58/30,64
Рубль 0,3521/0,3531
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,57/27,63 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,20/30,27. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3502/0,3513.
Додано: Сер 01 кві, 2020 17:34
Міжбанк закриття
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу скинув 19 копійок. Євро подешевшало на 37 копійок у купівлі і на 38 копійок у продажу.
Долар 27,64/27,69
Євро 30,21/30,26
Рубль 0,3505/0,3514
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8300-27,8800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,5879-30,6401 грн/євро, торги по рублю – 0,3521-0,3531 грн/рубль.
Додано: Чет 02 кві, 2020 10:45
Міжбанк відкриття
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 5 копійок. Євро підвищилося в купівлі на 4 копійки, а в продажу на 7 копійок.
Долар 27,67/27,74
Євро 30,25/30,33
Рубль 0,3567/0,3579
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,64/27,69 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,21/30,26. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3505/0,3514.
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:49
Міжбанк закриття
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 25 копійок, у продажу — на 26 копійок. Євро скинуло 50 копійок у купівлі і 52 копійки в продажу.
Долар 27,42/27,48
Євро 29,75/29,81
Рубль 0,3467/0,3477
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6700-27,7400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,2599-30,3364 грн/євро, торги по рублю – 0,3567-0,3579 грн/рубль.
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