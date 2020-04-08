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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 17:39
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 3 копійки, у продажу на 4 копійки. Євро знизилося в купівлі на 8 копійок, у продажу — на 7 копійок.
Долар 27,42/27,46
Євро 29,57/29,61
Рубль 0,3563/0,3570
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3900-27,4200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,6551-29,6876 грн/євро, торги по рублю – 0,3526-0,3535 грн/рубль.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:46
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 7 копійок, а в продажу на 6 копійок. Євро знизилося в купівлі на 1 копійку, а в продажу не змінилося.
Долар 27,35/27,40
Євро 29,56/29,61
Рубль 0,3561/0,3573
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,42/27,46 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,57/29,61. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3563-/0,3570.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:32
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 25 копійок. Євро знизилося в купівлі і в продажу на 30 копійок.
Долар 27,10/27,15
Євро 29,26/29,31
Рубль 0,3552/0,3560
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3500-27,4000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,5653-29,6166 грн/євро, торги по рублю – 0,3561-0,3573 грн/рубль.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:45
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 4 копійки, а в продажу на 6 копійок. Євро підвищилося в покупці на 12 копійок, а в продажу на 11 копійок.
Долар 27,06/27,09
Євро 29,38/29,42
Рубль 0,3584/0,3593
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,10/27,15 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,26/29,31. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3552/0,3560.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 17:39
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 3 копійки, у продажу — на 1 копійку. Євро підвищилося в купівлі на 11 копійок, у продажу на 12 копійок.
Долар 27,03/27,08
Євро 29,49/29,54
Рубль 0,3579/0,3588
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0650-27,0950 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,3898-29,4224 грн/євро, торги по рублю – 0,3584-0,3593 грн/рубль.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:41
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 1 копійку. Євро знизилося в купівлі на 12 копійок, а в продажу на 14 копійок.
Долар 27,06/27,09
Євро 29,37/29,40
Рубль 0,3578/0,3585
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,03/27,08 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,49/29,54. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3579/0,3588.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:50
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 28 копійок, у продажу — на 29 копійок. Євро підскочило на 37 копійок у купівлі і на 38 копійок у продажу.
Долар 27,34/27,38
Євро 29,74/29,78
Рубль 0,3628/0,3635
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0600-27,0900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,3736-29,4061 грн/євро, торги по рублю – 0,3578-0,3585 грн/рубль.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 4 копійки, а в продажу на 5 копійок. Євро знизилося в купівлі на 1 копійку, а в продажу не змінилося.
Долар 27,38/27,43
Євро 29,73/29,78
Рубль 0,3649/0,36359
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,34/27,38 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,74/29,78. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3628/0,3635.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:44
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 13 копійок, у продажу на 15 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 4 копійки, у продажу — на 2 копійки.
Долар 27,25/27,28
Євро 29,77/29,80
Рубль 0,3694/0,3700
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3800-27,4300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,7346-29,7862 грн/євро, торги по рублю – 0,3649-0,3659 грн/рубль.
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