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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:34

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 9 копійок, у продажу на 10 копійок. Євро знизилося в купівлі на 10 копійок, у продажу на 11 копійок.

Долар 27,09/27,13
Євро 29,65/29,69
Рубль 0,3688/0,3697

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1800-27,2300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,7593-29,8032 грн/євро, торги по рублю – 0,3658-0,3668 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:42

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки. Євро підвищилося в покупці на 8 копійок, а в продажу на 9 копійок.

Долар 27,12/27,17
Євро 29,73/29,78
Рубль 0,3696/0,3706

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,09/27,13 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,65/29,69. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3688/0,3697.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:42

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 14 копійок, у продажу — на 15 копійок. Євро скинуло 30 копійок у купівлі і 31 копійку в продажу.

Долар 26,98/27,02
Євро 29,43/29,47
Рубль 0,3667/0,3673

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1200-27,1700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,7316-29,7837 грн/євро, торги по рублю – 0,3696-0,3706 грн/рубль.
Ірина_
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  #<1 ... 541542543544
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