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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:34
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 9 копійок, у продажу на 10 копійок. Євро знизилося в купівлі на 10 копійок, у продажу на 11 копійок.
Долар 27,09/27,13
Євро 29,65/29,69
Рубль 0,3688/0,3697
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1800-27,2300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,7593-29,8032 грн/євро, торги по рублю – 0,3658-0,3668 грн/рубль.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 10:42
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки. Євро підвищилося в покупці на 8 копійок, а в продажу на 9 копійок.
Долар 27,12/27,17
Євро 29,73/29,78
Рубль 0,3696/0,3706
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,09/27,13 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,65/29,69. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3688/0,3697.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:42
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 14 копійок, у продажу — на 15 копійок. Євро скинуло 30 копійок у купівлі і 31 копійку в продажу.
Долар 26,98/27,02
Євро 29,43/29,47
Рубль 0,3667/0,3673
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1200-27,1700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,7316-29,7837 грн/євро, торги по рублю – 0,3696-0,3706 грн/рубль.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 10:42
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 5 копійок, а в продажу на 6 копійок. Євро не змінилося в покупці, а в продажу подешевшало на 1 копійку.
Долар 26,93/26,96
Євро 29,43/29,46
Рубль 0,3667/0,3675
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,98/27,02 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,43/29,47. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3667/0,3673.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:42
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 27 копійок, у продажу на 28 копійок. Євро додало в купівлі 38 копійок, у продажу — 39 копійок.
Долар 27,20/27,24
Євро 29,81/29,85
Рубль 0,3730/0,3737
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9300-26,9600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,4317-29,4645 грн/євро, торги по рублю – 0,3667-0,3675 грн/рубль.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:07
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 8 копійок. Євро в купівлі і в продажу додало також 8 копійок.
Долар 27,28/27,32
Євро 29,89/29,93
Рубль 0,3707/0,3721
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,20/27,24 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,81/29,85. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3730/0,3737.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 17:38
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 2 копійки, у продажу — 3 копійки. Євро подешевшало на 26 копійок у купівлі і на 27 копійок у продажу.
Долар 27,26/27,29
Євро 29,63/29,66
Рубль 0,3650/0,3656
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2800-27,3200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,8934-29,9372 грн/євро, торги по рублю – 0,3707-0,3721 грн/рубль.
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