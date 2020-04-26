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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:44
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 2 копійки, у продажу — на 3 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 8 копійок, у продажу — на 7 копійок.
Долар 27,06/27,09
Євро 29,46/29,49
Рубль 0,3661/0,3669
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0800-27,1200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,3872-29,4279 грн/євро, торги по рублю – 0,3680-0,3689 грн/рубль.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 10:56
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро у купівлі знизилося на 12 копійок, а впродажу на 11 копійок.
Долар 27,07/27,11
Євро 29,34/29,38
Рубль 0,3576/0,3586
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,06/27,09 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,46/29,49. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3661/0,3669.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 17:51
До закриття міжбанку американський долар в купівлі додав 2 копійки, у продажу — 1 копійку. Євро в купівлі подорожчало на 10 копійок, у продажу — на 9 копійок.
Долар 27,09/27,12
Євро 29,44/29,47
Рубль 0,3522/0,3528
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0700-27,1100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,3411-29,3845 грн/євро, торги по рублю – 0,3576-0,3586 грн/рубль.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і продажу не змінився. Євро в купівлі і в продажу знизилося на 2 копійки.
Долар 27,09/27,12
Євро 29,42/29,45
Рубль 0,3504/0,3511
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,09/27,12 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,44/29,47. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3522/0,3528.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 17:33
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 10 копійок, євро — на 12 копійок.
Долар 26,99/27,02
Євро 29,30/29,33
Рубль 0,3550/0,3555
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0900-27,1200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,4224-29,4523 грн/євро, торги по рублю – 0,3504-0,3511 грн/рубль.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 10:50
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 2 копійки, а в продажу не змінився. Євро у купівлі знизилося на 13 копійок, а в продажу на 12 копійок.
Долар 26,97/27,02
Євро 29,17/29,21
Рубль 0,3582/0,3592
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,99/27,02 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,30/29,33. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3550/0,3555.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 17:34
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 12 копійок, у продажу — на 11 копійок. Євро в купівлі додало 6 копійок, у продажу — 7 копійок.
Долар 27,09/27,13
Євро 29,23/29,28
Рубль 0,3628/0,3635
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9750-27,0200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,1734-29,2194 грн/євро, торги по рублю – 0,3582-0,3592 грн/рубль.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу не змінився. Євро в купівлі подорожчало на 12 копійок, а в продажу на 13 копійок.
Долар 27,10/27,14
Євро 29,38/29,43
Рубль 0,3636/0,3645
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,10/27,14 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,26-29,30. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3640/0,3648.
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