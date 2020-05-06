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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:55
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 7 копійок. Євро в купівлі та в продажу скинуло 5 копійок.
Долар 26,93/26,96
Євро 29,25/29,27
Рубль 0,3668/0,3675
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0000-27,0300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,30-29,33 грн/євро, торги по рублю – 0,3658-0,3666 грн/рубль.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 10:42
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 2 копійки, а в продажу на 3 копійки. Євро в покупці подорожчало на 7 копійок, а в продажу на 9 копійок.
Долар 26,95/26,99
Євро 29,32/29,36
Рубль 0,3694/0,3705
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,93/26,96 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,25/29,27. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3668/0,3675.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 17:39
До закриття міжбанку американський долар подешевшав на 1 копійку в купівлі і на 2 копійки в продажу. Євро в купівлі скинуло 7 копійок, а в продажу — 8 копійок.
Долар 26,94/26,97
Євро 29,25/29,28
Рубль 0,3639/0,3645
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9500-26,9900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,3269-29,3678 грн/євро, торги по рублю – 0,3694-0,3705 грн/рубль.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 10:34
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро в покупці подорожчало на 22 копійки, а в продажу на 24 копійки.
Долар 26,95/26,99
Євро 29,47/29,52
Рубль 0,3578/0,3586
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,94/26,97 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,25/29,28. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3639/0,3645.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 17:32
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 2 копійки, у продажу — на 3 копійки. Євро в купівлі скинуло 5 копійок, у продажу — 7 копійок.
Долар 26,93/26,96
Євро 29,42/29,45
Рубль 0,3577/0,3582
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9500-26,9900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,4779-29,5216 грн/євро, торги по рублю – 0,3578-0,3586 грн/рубль.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:36
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро в покупці скинуло 3 копійки, в продажу — 4 копійки.
Долар 26,96/26,99
Євро 29,39/29,41
Рубль 0,3633/0,3638
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,93/26,96 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,42/29,45. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3577/0,3582.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 17:47
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 2 копійки, у продажу — 3 копійки. Євро в купівлі подешевшало на 10 копійок, у продажу — на 9 копійок.
Долар 26,94/26,96
Євро 29,29/29,32
Рубль 0,3647/0,3652
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9650-26,9900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,3918-29,4164 грн/євро, торги по рублю – 0,3633-0,3638 грн/рубль.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:59
До відкриття міжбанку американський долар в покупці не змінився, а в продажу подорожчав на 2 копійки. Євро в покупці скинуло 11 копійок, в продажу 10 копійок.
Долар 26,94/26,98
Євро 29,18/29,22
Рубль 0,3666/0,3675
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,94/26,96 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,29/29,32. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3647/0,3652.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 17:41
До закриття міжбанку американський долар подешевшав в купівлі на 7 копійок, в продажу на 8 копійок. Євро в покупці скинув 13 копійок, в продажу 14 копійок.
Долар 26,87/26,90
Євро 29,05/29,08
Рубль 0,3591/0,3596
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9450-26,9800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,1868-29,2220 грн/євро, торги по рублю – 0,3666-0,3675 грн/рубль.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:58
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і продажу не змінився. Євро в купівлі і продажу скинуло 6 копійок.
Долар 26,87/26,90
Євро 28,99/29,02
Рубль 0,3607/0,3616
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,87/26,90 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,05/29,08. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3591/0,3596.
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