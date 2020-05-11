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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 544545546547
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:04

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 7 копійок, у продажу — на 8 копійок. Євро в купівлі скинуло 10 копійок, у продажу — на 12 копійок.

Долар 26,80/26,82
Євро 28,88/28,90
Рубль 0,3625/0,3629

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8700-26,9000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,9981-29,0277 грн/євро, торги по рублю – 0,3607-0,3616 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:40

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки. Євро в покупці додало 18 копійок, а в продажу 19 копійок.

Долар 26,83/26,86
Євро 29,06/29,09
Рубль 0,3626/0,3632

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,80/26,82 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,88/28,90. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3625/0,3629.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:52

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу скинув 2 копійки. Євро подешевшало на 4 копійки і в купівлі, і в продажу.

Долар 26,81/26,84
Євро 29,02/29,05
Рубль 0,3660/0,3665

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8300-26,8600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,0649-29,0974 грн/євро, торги по рублю – 0,3626-0,3632 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:45

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 4 копійки, а в продажу на 5 копійок. Євро в покупці додало 3 копійки, а в продажу 4 копійки.

Долар 26,85/26,89
Євро 29,05/29,09
Рубль 0,3643/0,3653

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,81/26,84 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,02/29,05. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3660/0,3665.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:31

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 12 копійок, у продажу — на 13 копійок. Євро в купівлі додало 3 копійки, у продажу 1 копійку.

Долар 26,73/26,76
Євро 29,08/29,10
Рубль 0,3653/0,3658

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8500-26,8900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,0543-29,0976 грн/євро, торги по рублю – 0,3643-0,3653 грн/рубль.
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