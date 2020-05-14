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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:04
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 7 копійок, у продажу — на 8 копійок. Євро в купівлі скинуло 10 копійок, у продажу — на 12 копійок.
Долар 26,80/26,82
Євро 28,88/28,90
Рубль 0,3625/0,3629
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8700-26,9000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,9981-29,0277 грн/євро, торги по рублю – 0,3607-0,3616 грн/рубль.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:40
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки. Євро в покупці додало 18 копійок, а в продажу 19 копійок.
Долар 26,83/26,86
Євро 29,06/29,09
Рубль 0,3626/0,3632
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,80/26,82 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,88/28,90. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3625/0,3629.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:52
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу скинув 2 копійки. Євро подешевшало на 4 копійки і в купівлі, і в продажу.
Долар 26,81/26,84
Євро 29,02/29,05
Рубль 0,3660/0,3665
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8300-26,8600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,0649-29,0974 грн/євро, торги по рублю – 0,3626-0,3632 грн/рубль.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:45
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 4 копійки, а в продажу на 5 копійок. Євро в покупці додало 3 копійки, а в продажу 4 копійки.
Долар 26,85/26,89
Євро 29,05/29,09
Рубль 0,3643/0,3653
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,81/26,84 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,02/29,05. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3660/0,3665.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:31
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 12 копійок, у продажу — на 13 копійок. Євро в купівлі додало 3 копійки, у продажу 1 копійку.
Долар 26,73/26,76
Євро 29,08/29,10
Рубль 0,3653/0,3658
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8500-26,8900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,0543-29,0976 грн/євро, торги по рублю – 0,3643-0,3653 грн/рубль.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:53
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 4 копійки, а в продажу на 5 копійок. Євро в купівлі і в продажу втратило 14 копійок.
Долар 26,69/26,71
Євро 28,94/28,96
Рубль 0,3629/0,3635
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,73/26,76 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,08/29,10. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3653/0,3658.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:40
До закриття міжбанку американський долар у купівлі не змінився, а в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро в купівлі додало 5 копійок, а в продажу — 6 копійок.
Долар 26,69/26,72
Євро 28,99/29,02
Рубль 0,3632/0,3640
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6900-26,7100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,9453-28,9643 грн/євро, торги по рублю – 0,3629-0,3635 грн/рубль.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:55
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу скинув 1 копійку. Євро в купівлі подешевшало на 17 копійок, у продажу — на 16 копійок.
Долар 26,68/26,71
Євро 28,82/28,86
Рубль 0,3607/0,3614
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,6900-26,7200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,9960-29,0286 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3632-0,3640.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 17:44
До закриття міжбанку американський долар на купівлі скинув 1 копійку, на продажу — 2 копійки. Євро в покупці подешевшав на 4 копійки, а на продажу — на 6 копійок.
Долар 26,67/26,69
Євро 28,78/28,80
Рубль 0,3584/0,3588
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6800-26,7100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,8277-28,8601 грн/євро, торги по рублю – 0,3607-0,3614 грн/рубль.
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