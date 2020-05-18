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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:05
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 4 копійки, у продажу — на 5 копійок. Євро в купівлі подорожчало на 6 копійок, у продажу — на 5 копійок.
Долар 26,61/26,63
Євро 28,83/28,85
Рубль 0,3621/0,3625
Нагадаємо, що міжбанк відкрився в діапазоні 26,6500-26,6800 грн/$. Торги по євро відкрилися на рівні 28,7766-28,8063. Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3624-0,3630.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:34
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі скинув 2 копійки, в продажу — 1 копійку. Євро в покупці подешевшало на 6 копійок, а в продажу на 5 копійок.
Долар 26,59/26,62
Євро 28,77/28,80
Рубль 0,3635/0,3643
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,61/26,63 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,83/28,85. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3621/0,3625.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:37
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 2 копійки, у продажу — 3 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 8 копійок, у продажу — на 7 копійок.
Долар 26,57/26,59
Євро 28,85/28,87
Рубль 0,3650/0,3654
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,5900-26,6200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,7703-28,8028 грн/євро, торги по рублю – 0,3635-0,3643 грн/рубль.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:31
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі скинув 6 копійок, в продажу — на 5 копійок. Євро в купівлі і в продажу подорожчало на 6 копійок.
Долар 26,51/26,54
Євро 29,01/29,03
Рубль 0,3657/0,3664
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,57/26,59 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,85/28,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3650/0,3654.
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