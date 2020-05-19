RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 545546547548
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:05

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 4 копійки, у продажу — на 5 копійок. Євро в купівлі подорожчало на 6 копійок, у продажу — на 5 копійок.

Долар 26,61/26,63
Євро 28,83/28,85
Рубль 0,3621/0,3625

Нагадаємо, що міжбанк відкрився в діапазоні 26,6500-26,6800 грн/$. Торги по євро відкрилися на рівні 28,7766-28,8063. Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3624-0,3630.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 14.09.13
Подякував: 331 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:34

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі скинув 2 копійки, в продажу — 1 копійку. Євро в покупці подешевшало на 6 копійок, а в продажу на 5 копійок.

Долар 26,59/26,62
Євро 28,77/28,80
Рубль 0,3635/0,3643

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,61/26,63 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,83/28,85. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3621/0,3625.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 14.09.13
Подякував: 331 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:37

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 2 копійки, у продажу — 3 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 8 копійок, у продажу — на 7 копійок.

Долар 26,57/26,59
Євро 28,85/28,87
Рубль 0,3650/0,3654

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,5900-26,6200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,7703-28,8028 грн/євро, торги по рублю – 0,3635-0,3643 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 14.09.13
Подякував: 331 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:31

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі скинув 6 копійок, в продажу — на 5 копійок. Євро в купівлі і в продажу подорожчало на 16 копійок.

Долар 26,51/26,54
Євро 29,01/29,03
Рубль 0,3657/0,3664

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,57/26,59 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,85/28,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3650/0,3654.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 14.09.13
Подякував: 331 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:01

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 3 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 1 копійку, у продажу — на 2 копійки

Долар 26,54/26,57
Євро 29,02/29,05
Рубль 0,3664/0,3671

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,5150-26,5400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,0100-29,0374 грн/євро, торги по рублю – 0,3657-0,3664 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 14.09.13
Подякував: 331 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:44

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 13 копійок, а в продажу на 12 копійок. Євро в купівлі зросло на 25 копійок, в продажу — 24 копійки.

Долар 26,67/26,69
Євро 29,28/29,31
Рубль 0,3732/0,3737

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,5400-26,5700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,0374-29,0702 грн/євро, торги по рублю – 0,3652-0,3665 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 14.09.13
Подякував: 331 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 545546547548
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, Сибарит, komant733 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85832)
20.05.2020 17:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.