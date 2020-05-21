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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:05
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 4 копійки, у продажу — на 5 копійок. Євро в купівлі подорожчало на 6 копійок, у продажу — на 5 копійок.
Долар 26,61/26,63
Євро 28,83/28,85
Рубль 0,3621/0,3625
Нагадаємо, що міжбанк відкрився в діапазоні 26,6500-26,6800 грн/$. Торги по євро відкрилися на рівні 28,7766-28,8063. Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3624-0,3630.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:34
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі скинув 2 копійки, в продажу — 1 копійку. Євро в покупці подешевшало на 6 копійок, а в продажу на 5 копійок.
Долар 26,59/26,62
Євро 28,77/28,80
Рубль 0,3635/0,3643
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,61/26,63 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,83/28,85. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3621/0,3625.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:37
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 2 копійки, у продажу — 3 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 8 копійок, у продажу — на 7 копійок.
Долар 26,57/26,59
Євро 28,85/28,87
Рубль 0,3650/0,3654
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,5900-26,6200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 28,7703-28,8028 грн/євро, торги по рублю – 0,3635-0,3643 грн/рубль.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:31
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі скинув 6 копійок, в продажу — на 5 копійок. Євро в купівлі і в продажу подорожчало на 16 копійок.
Долар 26,51/26,54
Євро 29,01/29,03
Рубль 0,3657/0,3664
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,57/26,59 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,85/28,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3650/0,3654.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:01
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 3 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 1 копійку, у продажу — на 2 копійки
Долар 26,54/26,57
Євро 29,02/29,05
Рубль 0,3664/0,3671
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,5150-26,5400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,0100-29,0374 грн/євро, торги по рублю – 0,3657-0,3664 грн/рубль.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:44
До закриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 13 копійок, а в продажу на 12 копійок. Євро в купівлі зросло на 25 копійок, в продажу — 24 копійки.
Долар 26,67/26,69
Євро 29,28/29,31
Рубль 0,3732/0,3737
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,5400-26,5700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,0374-29,0702 грн/євро, торги по рублю – 0,3652-0,3665 грн/рубль.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:45
До відкриття міжбанку американський долар на купівлі подорожчав на 7 копійок, а в продажу на 8 копійок. Євро в покупці подорожчало на 4 копійки, а в продажу на 5 копійок.
Долар 26,74/26,77
Євро 29,32/29,36
Рубль 0,3755/0,3763
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,67/26,69 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,28/29,31. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3732/0,3737.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:37
До закриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 4 копійки, в продажу — на 3 копійки. Євро в купівлі і в продажу подорожчало на 1 копійку.
Долар 26,70/26,74
Євро 29,33/29,37
Рубль 0,3773/0,3780
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,7400-26,7700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,3284-29,3613 грн/євро, торги по рублю – 0,3755-0,3763 грн/рубль.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:43
До відкриття міжбанку американський долар на покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 2 копійки. Євро у купівлі знизився на 13 копійок, а в продажу на 14 копійок.
Долар 26,73/26,76
Євро 29,20/29,23
Рубль 0,3728/0,3735
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,70/26,74 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,33/29,37. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3773/0,3780.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:50
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 13 копійок, у продажу на 14 копійок. Євро в купівлі додало 6 копійок, у продажу — 7 копійок.
Долар 26,86/26,90
Євро 29,26/29,30
Рубль 0,3741/0,3750
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,7300-26,7600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,2025-29,2353 грн/євро, торги по рублю – 0,3728-0,3735 грн/рубль.
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