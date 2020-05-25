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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:44

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро в купівлі і продажу знизилося на 5 копійок.

Долар 26,85/26,89
Євро 29,21/29,25
Рубль 0,3752/0,3764

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,86/26,90 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,26/29,30. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3741/0,3750.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:44

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі додав 1 копійку, у продажу скинув 1 копійку. Євро в купівлі подорожчало на 5 копійок, у продажу — на 3 копійки.

Долар 26,86/26,88
Євро 29,26/29,28
Рубль 0,3744/0,3749

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8500-26,8900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,2128-29,2536 грн/євро, торги по рублю – 0,3752-0,3764 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:45

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі не змінився, а в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро у купівлі підвищилося на 6 копійок, а в продажу на 7 копійок.

Долар 26,86/26,89
Євро 29,32/29,35
Рубль 0,3765/0,3773

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,86/26,88 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,26/29,28. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3744/,3749.
Ірина_
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