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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:44
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро в купівлі і продажу знизилося на 5 копійок.
Долар 26,85/26,89
Євро 29,21/29,25
Рубль 0,3752/0,3764
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,86/26,90 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,26/29,30. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3741/0,3750.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 17:44
До закриття міжбанку американський долар у купівлі додав 1 копійку, у продажу скинув 1 копійку. Євро в купівлі подорожчало на 5 копійок, у продажу — на 3 копійки.
Долар 26,86/26,88
Євро 29,26/29,28
Рубль 0,3744/0,3749
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8500-26,8900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,2128-29,2536 грн/євро, торги по рублю – 0,3752-0,3764 грн/рубль.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:45
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі не змінився, а в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро у купівлі підвищилося на 6 копійок, а в продажу на 7 копійок.
Долар 26,86/26,89
Євро 29,32/29,35
Рубль 0,3765/0,3773
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,86/26,88 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,26/29,28. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3744/,3749.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:38
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 6 копійок, у продажу — на 5 копійок. Євро в купівлі і в продажу додало 23 копійки.
Долар 26,92/26,94
Євро 29,55/29,58
Рубль 0,3800/0,3805
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8600-26,8900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,3230-29,3558 грн/євро, торги по рублю – 0,3765-0,3773 грн/рубль.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 10:34
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 2 копійки, а в продажу на 3 копійки. Євро у купівлі знизилося на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки.
Долар 26,94/26,97
Євро 29,51/29,55
Рубль 0,3786/0,3793
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,92/26,94 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,55/29,58. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3800/0,3805.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 17:44
До закриття міжбанку американський долар у купівлі підскочив на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро в купівлі подорожчало на 9 копійок, у продажу — на 8 копійок.
Долар 26,95/26,97
Євро 29,60/29,63
Рубль 0,3777/0,3782
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9400-26,9700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,5181-29,5510 грн/євро, торги по рублю – 0,3786-0,3793 грн/рубль.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:46
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро в купівлі і в продажу подорожчало на 11 копійок.
Долар 26,96/26,99
Євро 29,71/29,74
Рубль 0,3794/0,3802
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,95/26,97 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,60/29,63. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3777/0,3782.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:33
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу скинув 6 копійок. Євро в купівлі і в продажу подешевшало на 2 копійки.
Долар 26,90/26,93
Євро 29,69/29,72
Рубль 0,3800/0,3806
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9600-26,9900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,7126-29,7402 грн/євро, торги по рублю – 0,3794-0,3802 грн/рубль.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:40
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро в купівлі і на продажу подорожчало на 15 копійок.
Долар 26,89/26,92
Євро 29,84/29,87
Рубль 0,3804/0,3811
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,90/26,93 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,69/29,72. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3800/0,3806.
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