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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:39
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро в покупці подорожчало на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки.
Долар 26,82/26,85
Євро 29,86/29,90
Рубль 0,3833/0,3842
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,83/26,86 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,83/29,86. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3800/0,3806.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:43
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 4 копійки, у продажу — на 5 копійок. Євро в купівлі подешевшало на 7 копійок, у продажу — на 9 копійок.
Долар 26,78/26,80
Євро 29,79/29,81
Рубль 0,3845/0,3850
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8200-26,8500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,8694-29,9028 грн/євро, торги по рублю – 0,3833-0,3842 грн/рубль.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:39
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу не змінився. Євро в купівлі і в продажу подешевшало на 2 копійки.
Долар 26,78/26,80
Євро 29,77/29,79
Рубль 0,3883/0,3889
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,78/26,80 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,79/29,81. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3845/0,3850.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:34
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу додав 1 копійку. Євро в купівлі і в продажу подорожчало на 19 копійок.
Долар 26,79/26,81
Євро 29,96/29,98
Рубль 0,3892/0,3897
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,7800-26,8000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,7740-29,7962 грн/євро, торги по рублю – 0,3883-0,3889 грн/рубль.
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