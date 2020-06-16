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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:40
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро у купівлі знизилося на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку.
Долар 26,63/26,66
Євро 30,22/30,25
Рубль 0,3877/0,3884
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,64/26,66 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,24/30,26. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3878/0,3883.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:38
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 6 копійок. Євро втратило 3 копійки в купівлі і в продажу.
Долар 26,57/26,60
Євро 30,19/30,22
Рубль 0,3861/0,3866
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6300-26,6600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,2223-30,2537 грн/євро, торги по рублю – 0,3877-0,3884 грн/рубль.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:31
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу втратив 1 копійку, євро — 21 копійку.
Долар 26,65/26,68
Євро 30,12/30,15
Рубль 0,3795/0,3809
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,6600-26,6900 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,3310-30,3652. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3841-0,3848.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:50
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 10 копійок, євро — на 11 копійок.
Долар 26,75/26,78
Євро 30,23/30,26
Рубль 0,3854/0,3864
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6500-26,6800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,1224-30,1537 грн/євро, торги по рублю – 0,3795-0,3809 грн/рубль.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу додав 3 копійки, євро подешевшав в покупці на 16 копійок, а в продажу на 15 копійок.
Долар 26,78/26,81
Євро 30,07/30,11
Рубль 0,3799/0,3808
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,75/26,78 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,23/30,26. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3854/0,3864.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:42
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу за день не змінився, євро подорожчало на 12 копійок.
Долар 26,78/26,81
Євро 30,20/30,23
Рубль 0,3814/0,3822
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,7800-26,8100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,0766-30,1103 грн/євро, торги по рублю – 0,3799-0,3808 грн/рубль.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 10:42
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу додав 1 копійку, євро додало у купівлі і продажу 19 копійок.
Долар 26,79/26,82
Євро 30,39/30,42
Рубль 0,3838/0,3848
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,78/26,81 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,20/30,23. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3814/0,3822.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:49
До закриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу за день не змінився, євро подешевшало на 20 копійок.
Долар 26,80/26,82
Євро 30,19/30,22
Рубль 0,3864/0,3869
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,79-26,82 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,39-30,42 грн/євро, торги по рублю – 0,3838-0,3848 грн/рубль.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:47
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку, євро додало в купівлі дві копійки, а на продажу 1 копійку.
Долар 26,78/26,81
Євро 30,21/30,23
Рубль 0,3850/0,3857
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,80/26,82 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,19/30,22. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3864/0,3869.
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