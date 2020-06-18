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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 549550551552
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:56

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки, євро додало у купівлі та продажу 12 копійок.

Долар 26,79/26,82
Євро 30,16/30,18
Рубль 0,3844/0,3852

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,78/26,80 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,04/30,06. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3842/0,3847.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:46

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 6 копійок, а в продажу на 7 копійок. Євро подешевшало на 19 копійок і в купівлі, і в продажу.

Долар 26,73/26,75
Євро 29,97/29,99
Рубль 0,3834/0,3841

Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,7900-26,8200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,1628-30,1859 грн/євро, торги по рублю – 0,3844-0,3852 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:42

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки, євро подешевшало в купівлі на 4 копійки, а в продажу на 2 копійки.

Долар 26,69/26,72
Євро 29,93/29,97
Рубль 0,3838/0,3846

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,73/26,75 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,97/29,99. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3834/0,3841.
Ірина_
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