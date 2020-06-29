|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 чер, 2020 11:15
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 2 копійки. Євро подорожчало на 9 копійок в купівлі і на 10 копійок в продажу.
Долар 26,66/26,69
Євро 29,96/29,99
Рубль 0,3825/0,3834
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,68/26,71 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,05/30,09. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3859/0,3869.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1881
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 980 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 25 чер, 2020 17:39
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 6 копійок, у продажу — на 5 копійок. Євро додало 1 копійку в купівлі, а в продажу не змінилося.
Долар 26,72/26,74
Євро 29,97/29,99
Рубль 0,3858/0,3862
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6600-26,6900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9605-29,9915 грн/євро, торги по рублю – 0,3825-0,3834 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1881
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 980 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 3 копійки, а в продажу на 2 копійки. Євро знизилося на 6 копійок в покупці і на 5 копійок в продажу.
Долар 26,69/26,72
Євро 29,91/29,94
Рубль 0,3859/0,3868
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,72/26,74 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,97/29,99. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3858-0,3862.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1881
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 980 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:30
До закриття міжбанку американський долар у купівлі не змінився, у продажу скинув 1 копійку. Котирування євро залишилися на ранковому рівні.
Долар 26,69/26,71
Євро 29,91/29,94
Рубль 0,3835/0,3840
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6900-26,7200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9141-29,9477 грн/євро, торги по рублю – 0,3859-0,3868 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1881
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 980 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:36
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро не змінилося в купівлі і подорожчало на 1 копійку в продажу.
Долар 26,68/26,71
Євро 29,91/29,95
Рубль 0,3794/0,3802
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,69/26,71 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,91/29,94. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3835/0,3840.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1881
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 980 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|