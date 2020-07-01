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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 чер, 2020 11:15
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 2 копійки. Євро подорожчало на 9 копійок в купівлі і на 10 копійок в продажу.
Долар 26,66/26,69
Євро 29,96/29,99
Рубль 0,3825/0,3834
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,68/26,71 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,05/30,09. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3859/0,3869.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 17:39
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 6 копійок, у продажу — на 5 копійок. Євро додало 1 копійку в купівлі, а в продажу не змінилося.
Долар 26,72/26,74
Євро 29,97/29,99
Рубль 0,3858/0,3862
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6600-26,6900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9605-29,9915 грн/євро, торги по рублю – 0,3825-0,3834 грн/рубль.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 3 копійки, а в продажу на 2 копійки. Євро знизилося на 6 копійок в покупці і на 5 копійок в продажу.
Долар 26,69/26,72
Євро 29,91/29,94
Рубль 0,3859/0,3868
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,72/26,74 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,97/29,99. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3858-0,3862.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:30
До закриття міжбанку американський долар у купівлі не змінився, у продажу скинув 1 копійку. Котирування євро залишилися на ранковому рівні.
Долар 26,69/26,71
Євро 29,91/29,94
Рубль 0,3835/0,3840
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6900-26,7200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9141-29,9477 грн/євро, торги по рублю – 0,3859-0,3868 грн/рубль.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:36
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро не змінилося в купівлі і подорожчало на 1 копійку в продажу.
Долар 26,68/26,71
Євро 29,91/29,95
Рубль 0,3794/0,3802
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,69/26,71 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,91/29,94. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3835/0,3840.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:31
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 1 копійку, у продажу не змінився. Євро в купівлі не змінилося, а в продажу скинуло 2 копійки.
Долар 26,69/26,71
Євро 29,91/29,93
Рубль 0,3750/0,3754
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6800-26,7100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9189-29,9525 грн/євро, торги по рублю – 0,3794-0,3802 грн/рубль.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 10:35
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро додало у купівлі і продажу 10 копійок.
Долар 26,72/26,74
Євро 30,01/30,03
Рубль 0,3763/0,3767
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,69/26,71 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 29,91/29,93. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3750/0,3754.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:39
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 14 копійок. Євро додало в купівлі 17 копійок, у продажу — 16 копійок.
Долар 26,86/26,88
Євро 30,18/30,19
Рубль 0,3784/0,3789
Відкрилися торги по долару в діапазоні 26,7200-26,7400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,0145-30,0370 грн/євро, торги по рублю – 0,3763-0,3767 грн/рубль.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:50
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 15 копійок, а в продажу на 16 копійок. Євро додало у купівлі 38 копійок, а в продажу 39 копійок.
Долар 27,11/27,14
Євро 30,56/30,58
Рубль 0,3838/0,3844
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,86/26,88 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,18/30,19. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3784/0,3789.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 17:38
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 11 копійок. Євро додало в купівлі 12 копійок, а в продажу 14 копійок.
Долар 27,22/27,25
Євро 30,68/30,72
Рубль 0,3871/0,3878
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1100-27,1400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,5638-30,5867 грн/євро, торги по рублю – 0,3838-0,3844 грн/рубль.
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