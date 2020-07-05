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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:22

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 15 копійок, у продажу — на 13 копійок. Євро втратило в купівлі і в продажу 17 копійок.

Долар 27,10/27,13
Євро 30,45/30,48
Рубль 0,3795/0,3801

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2500-27,2800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6235-30,6572 грн/євро, торги по рублю – 0,3869-0,3877 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:38

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 9 копійок, а в продажу на 10 копійок. Євро додало у купівлі 25 копійок, а в продажу 27 копійок.

Долар 27,19/27,23
Євро 30,70/30,75
Рубль 0,3834/0,3843

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,10/27,13 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,45/30,48. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3795/0,3801.
Ірина_
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