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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:22
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 15 копійок, у продажу — на 13 копійок. Євро втратило в купівлі і в продажу 17 копійок.
Долар 27,10/27,13
Євро 30,45/30,48
Рубль 0,3795/0,3801
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2500-27,2800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6235-30,6572 грн/євро, торги по рублю – 0,3869-0,3877 грн/рубль.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 9 копійок, а в продажу на 10 копійок. Євро додало у купівлі 25 копійок, а в продажу 27 копійок.
Долар 27,19/27,23
Євро 30,70/30,75
Рубль 0,3834/0,3843
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,10/27,13 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,45/30,48. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3795/0,3801.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:37
До закриття міжбанку американський долар у купівлі скинув 27 копійок, у продажу 28 копійок. Євро подешевшало в купівлі на 21 копійку, у продажу — на 23 копійок.
Долар 26,92/26,95
Євро 30,49/30,52
Рубль 0,3753/0,3761
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1900-27,2300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,7083-30,7535 грн/євро, торги по рублю – 0,3834-0,3843 грн/рубль.
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